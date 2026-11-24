В Санкт-Петербурге планируют выплачивать по 2 млн рублей сотрудникам, впервые заключившим пятилетний контракт с МВД на должности участковых уполномоченных и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Программа должна стартовать в 2027 году.



Депутат МО Шувалово-Озерки Евгений Ененков обратил внимание на проблему нехватки участковых, которую ранее неоднократно поднимал на уровне муниципалитета. Кадровый дефицит напрямую влияет на доступность правоохранительной помощи и безопасность жителей.



По итогам 2025 года некомплект сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области достиг 23,8%, а в отдельных подразделениях — 30%.



По мнению Евгения Ененкова, финансовая поддержка может стать стимулом для тех, кто рассматривает службу в полиции. Однако одной выплаты может оказаться недостаточно: для привлечения и удержания сотрудников также важны достойная зарплата, условия службы, нагрузка и материальное обеспечение.



Главный вопрос — поможет ли премия в 2 млн рублей не только привлечь новых сотрудников, но и решить проблему нехватки участковых на постоянной основе.