Фасады корпуса № 1 Апраксина двора в Санкт-Петербурге должны быть отреставрированы не позднее 1 декабря 2030 года, сообщает КГИОП.

Корпус № 1 является самым протяжённым зданием Апраксина двора. Он обрамляет территорию объекта культурного наследия со стороны Садовой улицы и частично улицы Ломоносова. По данным КГИОП, здание находится в неудовлетворительном состоянии. На фасадах выявлены загрязнения и граффити, утраты штукатурки, лепного декора и элементов цоколя. Кроме того, зафиксированы окраска отдельных участков в цвета, отличающиеся от основного колера, самовольно установленное дополнительное оборудование, а также частично заложенные оконные и дверные проёмы.

В 2025 году КГИОП уточнил исковые требования в отношении 73 ответчиков, определив перечень несогласованного дополнительного оборудования, подлежащего демонтажу. Для исполнения требований, касающихся общего имущества собственников — фасадов и крыши здания, — владельцы помещений создали товарищество собственников недвижимости «Корпус 1». Это позволит упростить контроль за соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия. Согласно утверждённому судом мировому соглашению, ремонт крыши необходимо завершить до 1 октября 2028 года, а фасадов — до 1 декабря 2030 года.

«При этом судебное разбирательство в отношении отдельных собственников по вопросу демонтажа дополнительного оборудования, установленного в границах принадлежащих им помещений, продолжается», - отметили в комитете.

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