Руководитель Молодёжной организации ЛДПР в Санкт-Петербурге Мария Гущина провела встречу с командой, на которой подвели итоги работы в период избирательной кампании и определили дальнейшие направления деятельности.



Участники поделились опытом, обсудили результаты проделанной работы и предложили идеи для новых проектов. По словам Марии Гущиной, молодёжная организация продолжает расширяться, а вместе с числом участников растёт и количество инициатив.



«Для меня важно, чтобы ребята не просто участвовали в работе организации, а могли предлагать собственные идеи и воплощать их в жизнь. У нашей молодёжной команды есть энергия, желание развиваться и готовность брать на себя ответственность. Теперь главное — превратить инициативы в конкретные проекты», — отметила Мария Гущина.



По итогам встречи наметили планы на ближайшее время. Молодёжная организация ЛДПР намерена продолжить работу над новыми инициативами и привлекать к ним активных молодых петербуржцев.