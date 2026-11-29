Дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга полностью готовы к зиме. Об этом сообщает Смольный.

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются уже в ближайшие часы. На улицах города уже задействованы 657 единиц техники, а также 638 работников ручного труда. Кроме того, более четырёх тысяч дворников работают во дворах.

Специалисты заранее обработали противогололёдными материалами тротуары, дороги и перекрёстки. Коммунальные службы следят за изменениями в погоде и при необходимости корректируют работу сотрудников и техники.

В Смольном отмечают, что в Петербурге в ближайшие дни возможны перепады температур.

«Просим автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах», — говорят в правительстве города.