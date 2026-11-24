Власти Петербурга помогут развивать метро во Вьетнаме. Об этом сообщает Смольный.

24 ноября начался визит делегации Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым. В ходе него стороны намерены подписать соглашения о побратимстве и о развитии метрополитена.

Соглашение о побратимских связях планируется заключить с провинцией Хынгиен. Для Петербурга она станет уже шестым регионом-партнёром во Вьетнаме, пишет «Петербургский дневник».

А метрополитен планируется развивать в Ханое. Петербург готов предложить пилотный проект по разработке одного из его участков. Это даст возможность петербургским специалистам применить имеющиеся у себя компетенции в масштабном международном проекте и укрепить позиции Северной столицы как ведущего центра транспортной инженерии.