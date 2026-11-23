23 ноября пресс-центре spb.aif.ru член Общественной палаты России, предприниматель и меценат Мусса Экзеков вручил генеральному директору ИД «Аргументы и Факты» в Петербурге Алине Клименко миниатюрную копию памятника знаменитому композитору Дмитрию Шостаковичу. Ценный подарок стал одной из вех большого совместного проекта ИД «АиФ» и Территории развития «Гранд Каньон», который длился на протяжении всего года.

«Случайностей не бывает, но, кажется, одна всё-таки была: мы открыли Территорию развития Гранд Каньон в год столетия Шостаковича. Это важно, и каждый год на всех мероприятиях мы освещали историю автора Седьмой симфонии, говорили о его таланте, фундаментальном вложении в молодёжь и культуру нашей страны. И сейчас связанные с именем Дмитрия Дмитриевича проекты дают колоссальную перспективу объединения вокруг великого композитора разных удивительных идей и людей», — отметил Мусса Экзеков.

В свою очередь Алина Клименко поделилась, что проект замечен на федеральном уровне, а его реализация позволила рассказать на всю страну о том, как журналистика перестаёт быть просто серией материалов — благодаря мощным партнёрам «Симфония жизни» становится тем, что журналистское сообщество ещё не создавало.

Алина Клименко и Мусса Экзеков в пресс-центре spb.aif.ru. Фото: spb.aif.ru/ Татьяна Швецова.

Напомним, в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича — композитора, чья Седьмая симфония стала синонимом стойкости Ленинграда и мощи русского гения. К этой дате Петербург приготовил ряд знаковых мероприятий. Не остался в стороне и наш издательский дом — совместно с Территорией Развития «Гранд Каньон» мы запустили проект «Симфония жизни», целью которого стало сделать разговор о Шостаковиче ближе и понятнее самым разным людям. И напомнить, что творчество Дмитрия Дмитриевича — не просто музыка, а летопись эпохи, отражение самых драматичных страниц истории XX века.

23 сентября в Петербурге прошёл форум «Симфония жизни», посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Фотографии его участников, резолюцию и письмо потомкам поместили в капсулу времени, которую откроют через 80 лет.

К слову, первый в России памятник Шостаковичу открыли у Гранд каньона 25 сентября 2009 года — в день 103-летия композитора. Идея установки памятника принадлежала меценату Муссе Экзекову, который профинансировал не только его создание, но и благоустройство сквера.

Монумент расположен на пересечении улицы Шостаковича и проспекта Энгельса в Выборгском районе. Скульптор — Константин Иванович Гарапач, чей проект выбрали по итогам городского конкурса.

Константин Гарапач и миниатюрная копия памятника Шостаковичу. Фото: Территория развития Гранд Каньон

Решающую роль в выборе сыграл сын композитора Максим Шостакович, который поддержал работу автора. Теперь миниатюрная копия памятнику великому композитору будет храниться и в редакции spb.aif.ru.