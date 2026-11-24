За электромобилями в Ленобласти и всей России будущее, но ждать его стоит не скоро. Об этом заявили журналистам автоэксперты.

Как пишет «Вечёрка», пока такие машины остаются игрушками для богатых людей. Одной из проблем для электромобилистов является погода. Зимой заряда аккумулятора хватает на меньшее расстояние, чем летом. Но этот вопрос решаемый. В Швеции и Норвегии погодные условия схожие, и там электромобили очень распространены.

В России спрос на электромобили тоже увеличивается. «Хотим мы того или нет, а электромобили — это будущее. Кроме того их довольно выгодно использовать в городах», — приводит издание слова независимого автоэксперта Олега Осипова.

Его коллега Антон Шапарин считает, что сейчас электромобили подойдут тем, у кого есть частный дом либо подземный паркинг с собственной зарядкой. А людям среднего достатка, скорее, создаст больше проблем. Прежде всего, обслуживание такой техники очень дорогое. То есть в ближайшей перспективе электромобили вряд ли станут массовым товаром.