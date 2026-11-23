В Петербурге суд обратил в доход государства особняк, гараж и два земельных участка, связанные с бывшим заместителем руководителя УФНС по Ленинградской области Светланой К. Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, стоимость приобретённой и построенной недвижимости значительно превышала подтверждённые доходы семьи экс-чиновницы.

Согласно материалам дела, с 2005 по 2014 год Светлана К. и члены её семьи официально заработали более 4 млн рублей. Однако за этот же период на покупку земельных участков в деревне Энколово Всеволожского района потратили свыше 21,5 млн рублей.

В последующие годы разрыв между доходами и расходами стал ещё заметнее. С 2015 по 2022 год семья получила более 48,3 млн рублей, тогда как строительство жилого дома и гаража, а также приобретение отделочных материалов обошлись почти в 137 млн рублей.

Суд установил, что Светлана К. приобретала дорогостоящее имущество, стоимость которого не соответствовала её законным подтверждённым доходам, и оформляла недвижимость на родственников.

В результате государству передали два земельных участка в Энколово площадью 2747 и 2452 квадратных метра, жилой дом площадью 366,9 квадратного метра и гараж на 156,8 квадратного метра.

Ранее Светлану К. также признали виновной в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, по части 1 статьи 286 и части 2 статьи 183 УК РФ.