В Ленинградской области жители могут бесплатно получить помощь в открытии собственного бизнеса — от разработки бизнес-плана до регистрации ИП или юридического лица. Об этом 23 ноября во время прямой линии рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай, пишет «Онлайн47».

По её словам, в области действует система поддержки предпринимателей, объединяющая профильный комитет, фонд и центр поддержки предпринимательства, микрокредитную компанию и муниципальные организации. Специалисты сопровождают жителей на всех этапах — от появления бизнес-идеи до развития действующего предприятия.

«Мы категорически не согласны в комитете, в нашей команде с тем, что научить бизнесу нельзя, что предпринимателем нужно родиться. Опыт работы комитета и подведомственных организаций нам говорит о том, что можно. И именно такая система в Ленинградской области создана», — подчеркнула Светлана Нерушай.

Начать предлагают с бесплатной консультации. Специалисты помогают разобраться примерно в 40 вопросах, включая регистрацию бизнеса, составление бизнес-плана и получение государственной поддержки.

Для будущих предпринимателей также проводят обучающие программы «Введение в предпринимательство», «Начни своё дело» и «Как стать предпринимателем». Отдельные занятия посвящены социальному бизнесу. Участники могут пообщаться с опытными предпринимателями и узнать, как избежать распространённых ошибок.

Кроме того, через организации поддержки можно бесплатно зарегистрировать ИП или юридическое лицо без уплаты госпошлины, а затем воспользоваться доступными финансовыми мерами государственной поддержки.

Подробная информация о консультациях, обучении и других услугах размещена на сайте областного комитета и портале центра «Мой бизнес» — 813.ru.