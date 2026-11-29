В Ленобласти на реке Вуокса возле посёлка Ромашки рыбак провалился в ледяную воду. Об этом сообщает региональная Аварийно-спасательная служба.

29 ноября в 20 метрах от берега на льду водоёма очевидцы заметили рыбацкий кейс и одну лыжу. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска. Они эвакуировали мужчину из воды и передали родственнику. Сам он отказался от медицинской помощи.

Спасатели призывают жителей и гостей Ленинградской области соблюдать правила безопасного поведения при нахождении на льду. От этого зависят жизнь и здоровье.