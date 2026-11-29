На территории парков Царского Села размещено 78 кормушек для птиц. Об этом сообщает Государственный музей-заповедник «Царское Село».

Их установили в Александровском, Баболовском и Екатерининском парках. Для зимней подкормки музей-заповедник ранее специально закупил тонну семян подсолнечника. И теперь сотрудники ежедневно наполняют кормушки, тем самым помогают птицам пережить холода.

В ннынешнем сезоне появилось 18 новых кормушек. Из них три изготовили по эскизам XIX века. А двухэтажная, главная конструкция, находится в Екатерининском парке. Специалисты воссоздали в ней облик образцов конца XVIII — начала XIX века.

В парках Царского Села сейчас зимуют почти 25 видов птиц. Среди них снегири, сойки, свиристели и синицы.

Специалисты сохраняют для них естественные места обитания. В том числе, высаживают кустарники и деревья с ягодами.