В Санкт-Петербурге на улице Маршала Казакова специалисты поменяют более 1100 метров теплосетей. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Работы будут проведены между домом №12 по этой улице и проспектом Маршала Жукова. Работы уже начались. Вместо старых труб специалисты уложат стальные диаметром 150-800 миллиметров в пенополиуретановой теплоизоляции. На них планируется установить датчики дистанционного контроля влажности, пишет Piter.tv.

После окончания реконструкции более 2600 жителей Красносельского и Кировского районов будут обеспечены надёжным теплоснабжением.

В октябре специаисты закончили ремонт теплосетей между Пискаревским проспектом и Меншиковским протяжённостью 1055 метров. Обновленные сети сейчас обеспечивают теплом два жилых дома, детский сад № 101 и школу художественной гимнастики «Надежда».