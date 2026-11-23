Съемки исторического детектива «Нарушители спокойствия» стартовали в Санкт-Петербурге. Главные роли в проекте исполняют Роман Евдокимов, Александра Бортич и Екатерина Воронина. Режиссер-постановщик картины — Евгений Сангаджиев.

Начало ХХ века. Молодой юрист Сергей Кунцевич вопреки воле отца, влиятельного прокурора, устраивается в сыскную полицию Петербурга обычным следователем, чтобы дать бой преступному миру. Необычный метод работы, безграничная энергия и уникальный подход к любому человеку позволяют ему расследовать самые сложные дела, а желание докопаться до правды приводит к преступникам, среди которых оказываются очень важные люди.

Евгений Сангаджиев, режиссер-постановщик: «„Нарушители спокойствия“ — не классический исторический детектив. Наш проект рассказывает о поколениях, о попытке найти героя своего времени. В основе сериала — увлекательные, остросюжетные, полные страсти, любви, ревности и криминала истории, которые происходили в Петербурге начала XX века. Мы не стремимся к документальной точности, для нас важно передать ощущение времени. Главный герой, расследующий преступления, окажется в самых разнообразных уголках города и его окрестностей».

Съемки пройдут не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Онлайн-премьера «Нарушителей спокойствия» состоится на «КИОН» и Wink, а телевизионная — на Первом канале.