В Кировском районе Санкт-Петербурга заменили напольное покрытие в отделении Всероссийского общества слепых. Помочь с решением вопроса удалось Матвею Повякало, заместителю координатора Василеостровского местного отделения ЛДПР.



Старый линолеум давно нуждался в замене. При поддержке коллег удалось приобрести новый материал и постелить его в помещении.



Матвей Повякало подчеркнул, что важно не оставлять обращения людей без внимания, а добиваться конкретных изменений. В этом случае совместными усилиями удалось решить вопрос, который давно требовал внимания.