В Санкт-Петербурге врачи удалили у 48-летней женщины тромб длиной 15 сантиметров и диаметром два-три сантиметра. Об этом сообщает Комздрав.

Патология была обнаружена в ходе планового обследования. Как пишет «Петербургский дневник», тромб был по правой почечной вене, нижней полой вене и доходил до правого предсердия.

Операция прошла в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. К ней были привлечены сотрудники двух медицинских учреждений. После операции пациентка продолжает лечиться в одном из отделений НИИ им. Джанелидзе.