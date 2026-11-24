В Санкт-Петербурге за январь — октябрь 2026 года отмечен рост числа сделок с вторичным жильём. Об этом пишут СМИ.

Как информирует «Петербургский дневник» со ссылкой на «Деловой Петербург», всего Росреестр зарегистрировал 83,3 тысячи прав собственности на жильё по сделкам мены и купли-продажи. По сравнению с таким же периодом 2025 года это больше на 8%.

За те же десять месяцев 2026 года было зарегистрировано 32 800 договоров участия в долевом строительстве. Прирост составил 1,8%.

По словам экспертов, покупатели сейчас стали более внимательными перед тем, как взять ипотечный кредит. Они сравнивают полную стоимость приобретаемого жилья, ежемесячный платёж и срок заселения. И если у новостройки нет финансового преимущества, то часть спроса переходит на готовое жильё.

Добавим, в третьем квартале 2026 года квадратный метр в новостройках стоил в среднем 317 тысяч рублей. Вторичное жильё обходилось дешевле — 284 тысячи рублей за квадратный метр.