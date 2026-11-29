В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» хоккейный клуб СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Игра прошла 29 ноября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На шестой минуте счёт открыли хозяева — шайбу гостям отправил Юрий Журавлёв. На 19-й минуте — Матвей Короткий. На 32-й минуте он повторил свой успех. А на 35-й гол обеспечил Валентин Зыков.

На54-й минуте Девин Броссо от «Салавата Юлаева» забил шайбу в ворота СКА и размочил счёт. На 56-й и 58-й ему ответили «армейцы» Егор Савиков и Данил Аймурзин. И счёт стал 6:1.

Таким образом, СКА прервал серию из предыдущих двух поражений. Следующий матч с его участием состоится в Магнитогорске Челябинской области, команда сыграет с «Металлургом».