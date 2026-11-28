Петербурге на 86-м году жизни скончался бывший защитник сборной СССР по футболу, рекордсмен «Зенита» по числу матчей за сборную СССР и участник чемпионата мира 1966 года Василий Данилов. Об этом сообщили в пресс-слубже сине-бело-голубых.

Василий Савеобевич родился 13 мая 1941 года в Воронежской области. Весной 1961 года, в возрасте 19 лет, он дебютировал в «Зените» и по итогам первого сезона в высшем дивизионе вошёл в список 33 лучших футболистов страны. Впоследствии Данилов ещё четыре раза попадал в этот список, и дважды — под первым номером. Бывалые болельщики «Зенита» помнят его как одного из лучших фланговых защитников в истории советского футбола в 1960-х. Коллеги по полю прозвали его «Пряником» — за детство в Туле.

За «Зенит» Данилов выступал с 1961 по 1968 год, в общей сложности проведя 172 матча и забив шесть мячей. Также в период игровой карьеры он защищал цвета московского «Локомотива». За сборную СССР сыграл в 23 матчах, четыре из которых пришлись на чемпионат мира–1966, на котором наши футболисты заняли четвёртое место.

На поле он выделялся быстрым стартом, выносливостью и готовностью вступать в борьбу. При росте 172 см защитник уверенно играл в воздухе, но его самой главной особенностью оставались рывки по флангу. Данилов мог начать атаку от своей штрафной, дойти до ворот противника и нанести сильный удар: из-за этой особенности игры его называют одним из предшественников атакующих фланговых защитников – позже они станут особенно востребованными в мировом футболе.

В 1967 году в одном из матчей сборной СССР футболист тяжело повредил мениск. Проблемы с коленом продолжались и после лечения, существенно ограничивая его возможности. В последующие десятилетия Данилов участвовал в мероприятиях, посвящённых истории ленинградского футбола. В 2017-м он присутствовал на презентации Петербурга как одного из городов-организаторов чемпионата Европы по футболу. Также он неоднократно участвовал в ветеранских акциях «Зенита», долгое время президентом Союза ветеранов футбола Санкт-Петербурга.

Василий Данилов умер 27 ноября 2026 года в возрасте 85 лет. Причина его смерти названа не была.

К слову, апреле этого года в возрасте 80 лет умер бывший тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу. До этого он перенёс инфаркт миокарда и был введён в состояние искусственной комы.