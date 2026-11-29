В деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти ребёнок погиб в результате пожара. Об этом сообщает региональное МЧС.

Трагедия произошла в 18-этажном доме №2 на улице Арсенальной. В квартире на пятом этаже огонь охватил шесть квадратных метров.

Пострадали ребёнок примерно семи лет и женщина. К моменту обнаружения они были без сознания. Обоих передали медикам. Спасти ребёнка не удалось.

На месте работали подразделения МЧС России и «Леноблпожспаса». В МЧС рекомендуют населению установить в квартире автономный дымовой извещатель. Он разбудит даже во сне и даст драгоценное время для спасения.

Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. При этом важно регулярно проверять исправность электропроводки, неоставлять без внимания включённые приборы, а в случае обнаружения дыма или огня — сразу звонить по номеру 112.