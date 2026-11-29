В Петергофе возле дома № 19 на улице Разводной неизвестный избил 43-летнего прохожего и, угрожая ему ножом, похитил банковские карты и мобильный телефон. Об этом сообщает МВД.

Преступление произошло вечером 29 ноября. О нём силовикам стало известно через службу 112. По данным следствия, нападению предшествовал словесный конфликт. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

В считанные минуты по приметам в одной из квартир этого дома силовики поймали 46-летнего подозреваемого. Размер ущерба от его действий составил 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант помещён в ИВС.