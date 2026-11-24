Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор женщине, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как установил суд, она вступила в сговор с неустановленными лицами. Соучастники позвонили потерпевшему и представились сотрудниками Центрального банка России. Они убедили мужчину, что мошенники пытаются оформить на его имя кредиты в разных банках, а вскоре к нему домой якобы должны прийти правоохранители для проведения обыска и изъятия денег. Узнав, что дома у мужчины хранится 2,3 млн рублей, злоумышленники сообщили ему, что для сохранности наличные необходимо передать курьеру Центрального банка.

18 февраля 2026 года Петрова прибыла к потерпевшему. Назвав кодовое слово «Конь», она получила от мужчины пакет с деньгами, после чего скрылась и передала наличные другому участнику преступной схемы. За участие в преступлении женщина получила от сообщников всего 2 тысячи рублей.

«Суд признал Петрову виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - прокомментировали в пресс-службе.

Также в Петербурге 13 мужчин лишились 1,1 млн рублей на свиданиях в ресторанах.