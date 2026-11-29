В Санкт-Петербурге 29 ноября ожидаются осадки и оттепель. Об этом сообщает Северо-Западный гидрометцентр.

Как отмечает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня Северная столица находится под воздействием атмосферного фронта, который скользнёт по северной периферии обширного антициклона. В основном ожидается облачная погода. Пройдут снег и мокрый снег, а местами с дождём. На дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2°, а в Ленинградской области — -3…+2°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление упадёт до 777 миллиметров ртутного столба, но останется на 16-18 единиц выше нормы.

30 ноября в Петербурге не ожидается существенных осадков. Ночью будет -3…-5°, а днём — -1…-3°.